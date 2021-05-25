Сборная Казахстана впервые проиграла на ЧМ по хоккею в Латвии

В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. Завершены два из четырех поединков программы 25 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На лед «Арены Рига» выходили сборные США и Казахстана. Североамериканцы оказались сильнее со счетом 3:0, забросив по шайбе в каждом из периодов. Данная победа стала для «звездно-полосатых» второй кряду, а вот казахстанцы проиграли на турнире впервые. В параллельном матче команда Великобритании набрала первое очко на турнире, уступив датчанам лишь в овертайме – 2:3. К слову, британцы – следующий соперник сборной Беларуси, этот поединок пройдет вечером 26 мая.