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Сборная Казахстана впервые проиграла на ЧМ по хоккею в Латвии

25 мая 2021 18:30
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В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. Завершены два из четырех поединков программы 25 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Казахстана впервые проиграла на ЧМ по хоккею в Латвии-1

На лед «Арены Рига» выходили сборные США и Казахстана. Североамериканцы оказались сильнее со счетом 3:0, забросив по шайбе в каждом из периодов. Данная победа стала для «звездно-полосатых» второй кряду, а вот казахстанцы проиграли на турнире впервые. В параллельном матче команда Великобритании набрала первое очко на турнире, уступив датчанам лишь в овертайме – 2:3. К слову, британцы – следующий соперник сборной Беларуси, этот поединок пройдет вечером 26 мая.

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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