Илья Ивашко на старте проиграл россиянину и не сумел пройти в основную сетку «Ролан Гаррос»

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко не сумел пробиться в основную сетку турнира «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На самом старте квалификации поражение нашему спортсмену нанес россиянин Андрей Кузнецов, который занимает 448 место в рейтинге. Счет – 6:4, 7:6. Матч продлился 1 час 41 минуту.

Ольга Говорцова свой дебютный поединок выиграла. Повержена корейская теннисистка Хань На Лэ – 6:3, 6:3. Во втором круге Ольге будет противостоять хорватка Яна Фетт.