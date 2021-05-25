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Илья Ивашко на старте проиграл россиянину и не сумел пройти в основную сетку «Ролан Гаррос»

25 мая 2021 15:23
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко не сумел пробиться в основную сетку турнира «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Илья Ивашко на старте проиграл россиянину и не сумел пройти в основную сетку «Ролан Гаррос»-1

На самом старте квалификации поражение нашему спортсмену нанес россиянин Андрей Кузнецов, который занимает 448 место в рейтинге. Счет – 6:4, 7:6. Матч продлился 1 час 41 минуту.

Ольга Говорцова свой дебютный поединок выиграла. Повержена корейская теннисистка Хань На Лэ – 6:3, 6:3. Во втором круге Ольге будет противостоять хорватка Яна Фетт.

Основная сетка турнира начнется 30 мая.

# Теннис # Илья Ивашко # Ольга Говорцова # Хань На Лэ # Яна Фетт # Фотофакт

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