«Я должен выполнить обязательства, которые на себя брал». Иван Тихон назначен председателем БФЛА

Такое решение было принято на внеочередной конференции, которая состоялась в пресс-центре стадиона «Динамо». Из 75 приглашенных делегатов со всей страны в столицу прибыли 69.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Я должен выполнить те обязательства, которые на себя брал. Я буду совмещать. Как сказал Вадим Анатольевич, в какой-то степени это должно сделать меня сильнее. Сильного делает сильнее, слабым дает возможность стать сильным.

Я уверен, той командой, которая есть у нас сейчас, которая двигает всю федерацию легкой атлетики, не только федерацию – сплоченная команда, единая и национальная команда, и федеративная команда, и вообще всеми структурами нашими областными, всей нашей Республикой Беларусь – мы сможем сделать многое.