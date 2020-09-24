«Я должен выполнить обязательства, которые на себя брал». Иван Тихон назначен председателем БФЛА
Новости Беларуси. У Белорусской федерации легкой атлетики новый председатель. Структуру возглавил молотобоец Иван Тихон, об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Такое решение было принято на внеочередной конференции, которая состоялась в пресс-центре стадиона «Динамо». Из 75 приглашенных делегатов со всей страны в столицу прибыли 69.
За кандидатуру Ивана Тихона положительно проголосовали 68 участников, один воздержался.
Стоит отметить, что Иван Григорьевич – действующий спортсмен и завершать карьеру в преддверии токийской Олимпиады не намерен.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Я должен выполнить те обязательства, которые на себя брал. Я буду совмещать. Как сказал Вадим Анатольевич, в какой-то степени это должно сделать меня сильнее. Сильного делает сильнее, слабым дает возможность стать сильным.
Я уверен, той командой, которая есть у нас сейчас, которая двигает всю федерацию легкой атлетики, не только федерацию – сплоченная команда, единая и национальная команда, и федеративная команда, и вообще всеми структурами нашими областными, всей нашей Республикой Беларусь – мы сможем сделать многое.
Иван Тихон на посту председателя сменил Вадима Девятовского, который занимал эту должность с 2014 года. Под его руководством Минский полумарафон вырос до соревнований серебряного лейбла.
Минск принял легкоатлетический матч Европа – США и Кубок Европы в беге на 10 000 метров, были созданы такие проекты, как детские соревнования «300 талантов для королевы» и учреждена специальная премия для лучших легкоатлетов и тренеров страны «Атлетика».
В своем выступлении после назначения Иван Тихон отметил, что намерен продолжать развивать и совершенствовать уже существующие проекты, а также работать над созданием новых.