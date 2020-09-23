Арина Соболенко сыграет в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге

Новости Беларуси. На очереди – четвертьфинал. Арина Соболенко продвигается по сетке турнира WTA в Страсбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После победы над Эллен Перес в первом круге белоруска вышла на представительницу России Анну Блинкову. В матч Соболенко вкатилась не сразу, с треском проиграв первую партию – 1:6.

Второй сет вышел гораздо упорнее. Арина пришла в себя, оформила пару брейков и счет поединка сравняла – 6:4. На решающую партию Блинкова собраться не смогла, а белоруска своего уже не упустила – в итоге уверенные 6:2.