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Арина Соболенко сыграет в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге

23 сентября 2020 19:21
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Новости Беларуси. На очереди – четвертьфинал. Арина Соболенко продвигается по сетке турнира WTA в Страсбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сыграет в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге-1

После победы над Эллен Перес в первом круге белоруска вышла на представительницу России Анну Блинкову. В матч Соболенко вкатилась не сразу, с треском проиграв первую партию – 1:6.

Второй сет вышел гораздо упорнее. Арина пришла в себя, оформила пару брейков и счет поединка сравняла – 6:4. На решающую партию Блинкова собраться не смогла, а белоруска своего уже не упустила – в итоге уверенные 6:2.

Арина Соболенко сыграет в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге-4

В матче 1/4 финала Соболенко сыграет с Катериной Синяковой из Чехии, которая во втором круге убрала другую россиянку Екатерину Александрову.

# Теннис # Арина Соболенко # Анна Блинкова # Эллен Перес # Катерина Синякова # Фотофакт

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