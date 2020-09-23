Здесь смогут принимать соревнования даже мирового уровня. Как выглядит новый комплекс с гоночными трассами под Минском
Новости Беларуси. Новые скорости для авто- и мотоспорта. Под Минском 23 сентября открылся комплекс с гоночными трассами мирового уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В чем уникальность этого места и кто сможет заниматься в новом центре, узнавала Екатерина Лихошапко.
Повсюду рев моторов и скрип резины. Это уже профессиональные спортсмены и только начинающие гонщики занимаются на новых трассах спортивно-технического комплекса. Современный центр расположился в пяти километрах от Минска напротив деревни Прилесье.
На территории пять локаций – картодром, две учебные площадки, трековый стадион, трасса для мотокросса. К слову, представители последнего вида спорта особенно ждали открытия, ведь до этого в Минске и области мало где можно было тренироваться.
Алексей Мошок, тренер-преподаватель по мотокроссу:
Так как на Боровой уже давно не было нормальной трассы, приходилось ездить на тренировки в Молодечно, Осиповичи, еще куда-то. То есть был затруднен тренировочный процесс. Если довести до совершенства, я считаю, будет очень хорошая трасса тренировочная, а также и гоночная.
Вся ширина трассы – все соблюдено, поэтому я считаю, чемпионат Европы можно проводить, если все доделать.
На комплексе на основных площадках установлены трибуны, а для гонщиков обустроен техпарк. Условия почти что тепличные. Такого на предыдущем месте базирования ДОСААФ – в Боровой – точно не было.
Сергей Лапицкий, директор УП «Республиканский спортивно-технический комплекс ДОСААФ»:
Наша основная цель – сделать данные виды спорта на самом деле массовыми, вырастить тех спортсменов, которые смогут представлять нашу страну на международных соревнованиях.
Я являюсь сам спортсменом уже на протяжении 27 лет без перерыва. Я занимался в очень разных условиях и, несомненно, могу сказать, что это не шаг вперед – это два шага вперед.
Кроме экстремальных видов вождения в спорткомплексе предусмотрен и автодром для обучения водителей всех категорий. Идя по новому центру, так и не скажешь, что еще пару лет назад здесь был огромный карьер, который ради стройки засыпали песком и землей. Сейчас это 25 гектаров драйва и больших скоростей.
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Проектом этого центра занималась компания «А-100». После окончания строительства объект на безвозмездной основе был передан ДОСААФ.
К слову, календарь работы центра и загрузки трасс и площадок уже спланирован на несколько месяцев вперед. Например, в эти выходные состоятся чемпионаты страны по картингу и мотоболу.