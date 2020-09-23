Константин Шароваров о матче «БНТУ-БелАЗ» и «Звезды»: «Соперничество – это очень хорошо»

Новости Беларуси. Первый круг женского чемпионата страны по гандболу планомерно подступает к экватору. Лидеры закономерно отобрали свои очки у аутсайдеров и заняли верхушку таблицы, однако еще не все попытали счастье в битве с фаворитами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, на площадке столичного спортзала БНТУ встречались хозяйки паркета «БНТУ-БелАЗ» и молодые горожанки из «Звезды». К сожалению для последних, сенсации не случилось. Более мастеровитые студентки буквально разгромили соперниц со счетом 42:24. Данная игра стала для БНТУ скорее хорошей возможностью для ротации игроков.

Константин Шароваров, главный тренер ГК «БНТУ-БелАЗ»:

Мы очень рады, что команда «Звезда» заявилась в этом сезоне, то есть можно получить больше практики. Девчонки не пропадут, будут играть. Есть возможность в таких играх попробовать что-то новое, дать возможность поиграть всему составу. У нас тоже молодая команда и две трети команды такого же возраста, как эти девочки. Потому, конечно, соперничество – это очень хорошо, и наглядно видно, над чем тебе надо работать.