Вызов для минского «Динамо» или шанс для хоккеистов сборной экстралиги? Подводим итоги суперсерии

Новости Беларуси. Одна из тем, которая была в центре внимания на неделе на встрече Александра Лукашенко и Игоря Шуневича, – хоккей. Напомним, министр внутренних дел возглавляет наблюдательный совет клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но поводом более подробно поговорить о хоккее стал другой инфоповод. Такого еще не было: серия до двух побед между минском «Динамо» и сборной клубов экстралиги под руководством Михаила Захарова. Почему и зачем? Выяснял корреспондент Евгений Поболовец. Такого действительно еще не было: базовый клуб сборной, представитель страны в КХЛ, против игроков трех лучших клубов внутреннего чемпионата. Вызов – без сомнения, причем для всех: хоккеистов, тренеров, менеджеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо всех поставить было на место и показать каждому свое место. И этим самым заявить, что надо просто работать и давать результат, ибо денег не будет. Я, как маломальский хоккеист, хочу сказать, что интересные игры эти. Лучшее тому подтверждение – аншлаги на обеих аренах. Множество баннеров, реакция на каждое действие игроков, бесконечные провокации, безумная реакция на каждую заброшенную шайбу… Идея провести суперсерию родилась за неделю до первого вбрасывания шайбы. «У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

Разобраться, на каком этапе находится белорусский хоккей сейчас, как раз и призвана суперсерия. Александр Лукашенко:

Я хотел показать всем и сам убедиться в том, что у нас во внутреннем чемпионате есть нормальные спортсмены. По итоговым цифрам на табло победило «Динамо-Минск», но назвать эту победу однозначной вряд ли можно. Взять хотя бы решающий матч в серии. Вести 3:0 и почти упустить победу. Сборной экстралиги удалось отыграться в основное время. А потом всё, что так любят болельщики: овертайм и серия буллитов. Болельщики:



Это исторический матч. Должно это было быть, я думаю. По-другому никак.

Народу нравится, народ не уходит с игр. Значит, это всем интересно. Продолжение хоккея, борьба двух белорусских команд. Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов» Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать» Окажется ли чемпионат мира для нас успешным, какие изменения ждут «Динамо» в новом сезоне – ответы узнаем совсем скоро. А пока очевидно: суперсерия удалась. Но это далеко не главные игры.