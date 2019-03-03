«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

Новости Беларуси. За 10 лет игр в КХЛ всего четыре раза «зубры» выходили в плей-офф, да и там вылетали на первой же стадии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вызов для минского «Динамо» или шанс для хоккеистов сборной экстралиги? Подводим итоги суперсерии

Для исправления ситуации были перепробованы, пожалуй, все методы: и менеджмент менялся, и тренеров привозили из-за океана, и легионеров тасовали, как козыри в колоде, но становилось всё хуже. Нынешний сезон стал самым провальным: предпоследнее место и минимум набранных очков.