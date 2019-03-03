Прямой эфир

Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»

03 марта 2019 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск», высказался о проведенных матчах между «Динамо» и сборной клубов экстралиги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вызов для минского «Динамо» или шанс для хоккеистов сборной экстралиги? Подводим итоги суперсерии

Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»-1

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Было много критики в наш адрес, мы и не скрываем, что у нас был провальный сезон, неудачный сезон. Я понимаю беспокойство Президента, потому что это государственный клуб и государственные деньги. Раз пришла такая идея – посмотреть игроков «Динамо» на уровне лучших хоккеистов белорусской экстралиги, мы не испугались – это для нас определенный вызов. Нам самим было интересно посмотреть собранных лучших хоккеистов белорусской экстралиги на фоне наших двух с половиной звеньев.

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»-4

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее
03 марта 2019 17:24

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

Александра Романовская завоевала золото на Универсиаде в Красноярске
03 марта 2019 14:56

Александра Романовская завоевала золото на Универсиаде в Красноярске

Азаренко и Сайсай взяли парный титул на турнире в Акапулько
03 марта 2019 07:40

Азаренко и Сайсай взяли парный титул на турнире в Акапулько