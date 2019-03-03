Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Было много критики в наш адрес, мы и не скрываем, что у нас был провальный сезон, неудачный сезон. Я понимаю беспокойство Президента, потому что это государственный клуб и государственные деньги. Раз пришла такая идея – посмотреть игроков «Динамо» на уровне лучших хоккеистов белорусской экстралиги, мы не испугались – это для нас определенный вызов. Нам самим было интересно посмотреть собранных лучших хоккеистов белорусской экстралиги на фоне наших двух с половиной звеньев.

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее