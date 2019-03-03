Прямой эфир

Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»

03 марта 2019 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разобраться, на каком этапе находится белорусский хоккей сейчас, как раз и призвана суперсерия. Главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко рассказал о подготовке к ЧМ по хоккею, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вызов для минского «Динамо» или шанс для хоккеистов сборной экстралиги? Подводим итоги суперсерии

Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»-1

Андрей Сидоренко, главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной сборной Беларуси по хоккею:
Надо строить команду – правильно вы сказали. Но все равно мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать. Лучшие, которые хотят защищать честь страны. Амбициозные хоккеисты, которые хотят выиграть. Мы такую команду должны сделать и привезти.

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»

Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»-4

Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»-6

# Хоккей Беларуси # Андрей Сидоренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»
03 марта 2019 17:24

Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее
03 марта 2019 17:24

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

Александра Романовская завоевала золото на Универсиаде в Красноярске
03 марта 2019 14:56

Александра Романовская завоевала золото на Универсиаде в Красноярске