Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»

Новости Беларуси. Разобраться, на каком этапе находится белорусский хоккей сейчас, как раз и призвана суперсерия. Главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко рассказал о подготовке к ЧМ по хоккею, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Сидоренко, главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной сборной Беларуси по хоккею:

Надо строить команду – правильно вы сказали. Но все равно мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать. Лучшие, которые хотят защищать честь страны. Амбициозные хоккеисты, которые хотят выиграть. Мы такую команду должны сделать и привезти.

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