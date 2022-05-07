«Выиграть очередное чемпионское звание и пойти в отпуск». Станислав Саликов о мотивации ВК «Минчанка»

Новости Беларуси. Продолжаются матчи финальной серии женского чемпионата Беларуси по волейболу между «Минчанкой» и «Прибужьем». Во второй встрече, как и в предыдущей, викторию праздновали столичные спортсменки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Станислав Саликов, главный тренер ВК «Минчанка»:

Команда сыграла хорошо, выиграла 3:0, в серии у нас две победы, это хороший задел перед отъездом в Брест, где, я думаю, «Прибужье» постарается сыграть как можно лучше. Я думаю, что проблем там будет больше, чем здесь, в Минске. Все думают о том, чтобы эту серию закончить победно, выиграть очередное чемпионское звание и пойти в отпуск. Это является основной мотивацией. Я думаю, что мы выполним наш план.