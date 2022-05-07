Прямой эфир

«Выиграть очередное чемпионское звание и пойти в отпуск». Станислав Саликов о мотивации ВК «Минчанка»

07 мая 2022 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжаются матчи финальной серии женского чемпионата Беларуси по волейболу между «Минчанкой» и «Прибужьем». Во второй встрече, как и в предыдущей, викторию праздновали столичные спортсменки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Выиграть очередное чемпионское звание и пойти в отпуск». Станислав Саликов о мотивации ВК «Минчанка»-1

Станислав Саликов, главный тренер ВК «Минчанка»:  
Команда сыграла хорошо, выиграла 3:0, в серии у нас две победы, это хороший задел перед отъездом в Брест, где, я думаю, «Прибужье» постарается сыграть как можно лучше. Я думаю, что проблем там будет больше, чем здесь, в Минске. Все думают о том, чтобы эту серию закончить победно, выиграть очередное чемпионское звание и пойти в отпуск. Это является основной мотивацией. Я думаю, что мы выполним наш план.  

«Мы довольны». «Минчанка» выиграла второй матч с «Прибужьем» на ЧБ по волейболу (подробнее тут).  

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Завершился финал детских соревнований по шахматам «Белая ладья». Кто победил и какие призы они получат?
07 мая 2022 17:45

Завершился финал детских соревнований по шахматам «Белая ладья». Кто победил и какие призы они получат?

Хоккей. Сборная Беларуси победила молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге и вышла в финал
07 мая 2022 17:07

Хоккей. Сборная Беларуси победила молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге и вышла в финал

«Игра была очень упорная, сложная». В Бресте завершился ежегодной турнир ZUBR CUP
07 мая 2022 16:26

«Игра была очень упорная, сложная». В Бресте завершился ежегодной турнир ZUBR CUP