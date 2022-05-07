«Игра была очень упорная, сложная». В Бресте завершился ежегодной турнир ZUBR CUP

Новости Беларуси. В Бресте завершился ежегодной турнир ZUBR CUP, посвященный памяти заслуженного тренера Беларуси Анатолия Мешкова. 7 мая состоялись заключительные поединки финального этапа детской гандбольной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды боролись 12 лучших дружин в трех возрастных группах. В младшей возрастной группе судьбу золотых медалей решил всего один мяч. Победителями турнира стали игроки «Машеки», серебро завоевал «Щучин», бронзу – «СКА». В средней категории чемпионство у «СКА», второе место у Гродно, третье у Бреста. Триумфаторами в старшей возрастной категории также стал «СКА», который в ярком противостоянии вырвал титул у Бреста. Замкнул тройку сильнейших РЦОР.

Николай Хорошун, председатель правления детской гандбольной лиги ZUBR CUP:

Клуб шесть лет назад взял на себя социальную ответственность по развитию детского гандбола. Сейчас мы видим большой прогресс у детей. Если раньше на пьедесталах всегда были минские команды, то сегодня у нас есть и Могилев, и Брест, и Щучин участвует в финальных матчах.