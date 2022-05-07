Хоккей. Сборная Беларуси победила молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге и вышла в финал

Новости Беларуси. На хоккейном турнире в Санкт-Петербурге сборная Беларуси победила молодежную команду России – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет был открыт на 12-й минуте противостояния. Отличился дебютант нашей дружины Степан Звягин. Сохранить ворота в неприкосновенности парням не удалось. Во втором периоде «красная машина» все-таки «размочила» цифры на табло.

Но подопечные Вудкрофта им тут же ответили. В этой же 20-минутке на 36-й минуте поединка Владимир Алистров вывел нашу команду вперед, забросив свою первую шайбу за сборную.