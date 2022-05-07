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Хоккей. Сборная Беларуси победила молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге и вышла в финал

07 мая 2022 17:07
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Новости Беларуси. На хоккейном турнире в Санкт-Петербурге сборная Беларуси победила молодежную команду России – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. Сборная Беларуси победила молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге и вышла в финал-1

Счет был открыт на 12-й минуте противостояния. Отличился дебютант нашей дружины Степан Звягин. Сохранить ворота в неприкосновенности парням не удалось. Во втором периоде «красная машина» все-таки «размочила» цифры на табло.  

Хоккей. Сборная Беларуси победила молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге и вышла в финал-4

Но подопечные Вудкрофта им тут же ответили. В этой же 20-минутке на 36-й минуте поединка Владимир Алистров вывел нашу команду вперед, забросив свою первую шайбу за сборную.  

Хоккей. Сборная Беларуси победила молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге и вышла в финал-7

Забивать хоккеисту понравилось. И за 23 секунды до окончания второго периода Алистров оформил дубль. Отметим, лучшим игроком матча в составе сборной Беларуси был признан голкипер Константин Шостак. Дальше белорусам предстоит сразиться в финале турнира, который состоится 8 мая. Соперник – сборная России.  

# Хоккей # Степан Звягин # Крэйг Вудкрофт # Владимир Алистров # Константин Шостак # Фотофакт

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