Хоккей. Сборная Беларуси победила молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге и вышла в финал

Новости Беларуси. На хоккейном турнире в Санкт-Петербурге сборная Беларуси победила молодежную команду России – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На хоккейном турнире в Санкт-Петербурге сборная Беларуси победила молодежную команду России – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет был открыт на 12-й минуте противостояния. Отличился дебютант нашей дружины Степан Звягин. Сохранить ворота в неприкосновенности парням не удалось. Во втором периоде «красная машина» все-таки «размочила» цифры на табло.
Но подопечные Вудкрофта им тут же ответили. В этой же 20-минутке на 36-й минуте поединка Владимир Алистров вывел нашу команду вперед, забросив свою первую шайбу за сборную.
Забивать хоккеисту понравилось. И за 23 секунды до окончания второго периода Алистров оформил дубль. Отметим, лучшим игроком матча в составе сборной Беларуси был признан голкипер Константин Шостак. Дальше белорусам предстоит сразиться в финале турнира, который состоится 8 мая. Соперник – сборная России.