Завершился финал детских соревнований по шахматам «Белая ладья». Кто победил и какие призы они получат?

Новости Беларуси. В Минске завершился финальный этап республиканских соревнований по шахматам среди детей и подростков «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем приняли школьные команды из всех регионов Беларуси.

Сильнейшего между собой определяли 14 коллективов по четыре человека. В составе каждой дружины присутствовала как минимум одна девочка возрастом до 14 лет. Планируется, что в качестве главного приза победители форума получат возможность выступить на одноименном международном чемпионате, но уже в России. Где им предстоит соперничать с лучшими местными и иностранными шахматистами.

Александр Савченко, главный судья соревнований:

Каждая поездка и каждая победа – это всегда очень важно. Завоевывать нам не приходилось еще первое место, но вы шестерке мы были. Из России приезжают достаточно сильные команды и бороться с ними сложно. Но все равно наша Беларусь выглядит на этом фоне неплохо.