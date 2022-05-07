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Завершился финал детских соревнований по шахматам «Белая ладья». Кто победил и какие призы они получат?

07 мая 2022 17:45
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Новости Беларуси. В Минске завершился финальный этап республиканских соревнований по шахматам среди детей и подростков «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем приняли школьные команды из всех регионов Беларуси.

Завершился финал детских соревнований по шахматам «Белая ладья». Кто победил и какие призы они получат?-1

Сильнейшего между собой определяли 14 коллективов по четыре человека. В составе каждой дружины присутствовала как минимум одна девочка возрастом до 14 лет. Планируется, что в качестве главного приза победители форума получат возможность выступить на одноименном международном чемпионате, но уже в России. Где им предстоит соперничать с лучшими местными и иностранными шахматистами.

Завершился финал детских соревнований по шахматам «Белая ладья». Кто победил и какие призы они получат?-4

Александр Савченко, главный судья соревнований:
Каждая поездка и каждая победа – это всегда очень важно. Завоевывать нам не приходилось еще первое место, но вы шестерке мы были. Из России приезжают достаточно сильные команды и бороться с ними сложно. Но все равно наша Беларусь выглядит на этом фоне неплохо.

Завершился финал детских соревнований по шахматам «Белая ладья». Кто победил и какие призы они получат?-7

В 2022 году первую и вторую ступени пьедестала заняли спортсмены из Минска. Третье место завоевали представители Бреста. Заработав наибольшее количество баллов, лучшими по доскам стали Андрей Руднев, Кирилл Пархимчик, Артем Шидловский и Вероника Абрамкина.

# Шахматы # Александр Савченко # Андрей Руднев # Кирилл Пархимчик # Артем Шидловский # Вероника Абрамкина # Фотофакт

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