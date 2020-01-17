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Вязович: третье место на «Дакаре» для новой машины, для нашей команды – это большой успех

17 января 2020 11:42
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Новости Беларуси. Второй раз в истории «Дакара» белорусский МАЗ на подиуме. Экипаж Сергея Вязовича стал бронзовым призером ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на относительно неудачно пройденный заключительный этап.

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По его итогам лидер нашей команды был лишь 17-м. А вот другой мазовец – Вишневский – на 12-м этапе показал второе время, проиграв лидеру россиянину Каргинову лишь 2 минуты. У Василевского – 7-й результат.

Вязович: третье место на «Дакаре» для новой машины, для нашей команды – это большой успех-1

Таким образом, по итогам генеральной классификации в десятке лучших сразу два белорусских экипажа – Вязовича и Вишневского, третье и восьмое места соответственно. Экипаж Василевского стал 12-м.

Вязович: третье место на «Дакаре» для новой машины, для нашей команды – это большой успех-4

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Спокойно провели спецучасток, довезли наш результат до финиша. И подиум вновь наш! Третье место на «Дакаре» для новой машины, для нашей команды – это большой успех.

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Напомним, «Дакар» впервые проходил на Ближнем Востоке. На старт в 2020 году вышел 351 экипаж, из которых 47 – грузовики. Церемония награждения победителей ожидается днем 17 января.

Вязович: третье место на «Дакаре» для новой машины, для нашей команды – это большой успех-7

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Александр Василевский # Алексей Вишневский # Фотофакт

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