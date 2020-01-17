«Юность» одержала победу над «Динамо-Молодечно». Итоги матчей хоккейной экстралиги

Новости Беларуси. Сыграны очередные матчи в хоккейной экстралиге. Тяжелую победу одержала столичная «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сыграны очередные матчи в хоккейной экстралиге. Тяжелую победу одержала столичная «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На «Чижовка-Арене» команда Александра Макрицкого переиграла «Динамо» из Молодечно. После двух периодов «красно-синие» вели в счете – 4:0, но «зубрята» не сдались и в третьей 20-минутке сумели три шайбы отыграть. Однако минчане выстояли – 4:3.
Из остальных результатов: «Шахтер» дома нанес поражение «Гомелю», а «Неман» в гостях оказался сильнее жлобинского «Металлурга».
Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Первые два периода показывали абсолютно качественный хоккей, выполняли установку ребята полностью. Удачные броски от синей линии. Надо было лучше сыграть линии броска. Все три гола были забиты после бросков от синей линии. Это работа наших крайних нападающих и работа – расчистить пятак для вратаря. В этом компоненте мы сработали неважно.