«Юность» одержала победу над «Динамо-Молодечно». Итоги матчей хоккейной экстралиги

На «Чижовка-Арене» команда Александра Макрицкого переиграла «Динамо» из Молодечно. После двух периодов «красно-синие» вели в счете – 4:0, но «зубрята» не сдались и в третьей 20-минутке сумели три шайбы отыграть. Однако минчане выстояли – 4:3.

Из остальных результатов: «Шахтер» дома нанес поражение «Гомелю», а «Неман» в гостях оказался сильнее жлобинского «Металлурга».