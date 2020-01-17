Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»

Накануне ночью в Беларусь из Лозанны вернулся наш хоккеист Илья Корзун. Защищая цвета «зеленой» команды, белорус стал победителем турнира. В финале его дружина обыграла команду «красных» – 10:4. Одна из десяти шайб на счету у нашего Егора.

Илья Корзун, победитель III зимних юношеских Олимпийских игр:

Эти эмоции нельзя передать. Выиграть золотую медаль, особенно в новой номинации Олимпийских игр – это мечта. Я даже не мечтал об этом.

Сейчас я только начинаю осознавать, что я олимпийский чемпион. Это довольно-таки ответственно и интересно стать им.

Мне понравился, этот формат очень интересный. Мне до сих пор больше нравится стандартный 5х5.