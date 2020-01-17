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Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»

17 января 2020 07:42
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Новости Беларуси. Первая медаль III зимних юношеских Олимпийских игр прибыла в Минск, причем сразу золотая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»-1

Накануне ночью в Беларусь из Лозанны вернулся наш хоккеист Илья Корзун. Защищая цвета «зеленой» команды, белорус стал победителем турнира. В финале его дружина обыграла команду «красных» – 10:4. Одна из десяти шайб на счету у нашего Егора.

Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»-3
Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»-4

Илья Корзун, победитель III зимних юношеских Олимпийских игр:
Эти эмоции нельзя передать. Выиграть золотую медаль, особенно в новой номинации Олимпийских игр – это мечта. Я даже не мечтал об этом.

Сейчас я только начинаю осознавать, что я олимпийский чемпион. Это довольно-таки ответственно и интересно стать им.

Мне понравился, этот формат очень интересный. Мне до сих пор больше нравится стандартный 5х5.

Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»-6

Еще один белорусский хоккеист Даниил Карпович на юношеской Олимпиаде выступал за команду «коричневых». Его дружина стала четвертой. На данный момент в копилке белорусской команды 2 медали: ранее бронзу в биатлоне завоевала Юлия Ковалевская.

Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»-8
Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»-9
Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»-10
# Белорусские спортсмены # Илья Корзун

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