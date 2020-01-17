Белорусский хоккеист Илья Корзун о золоте на III зимних юношеских ОИ: «Я даже не мечтал об этом»

Новости Беларуси. Первая медаль III зимних юношеских Олимпийских игр прибыла в Минск, причем сразу золотая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Первая медаль III зимних юношеских Олимпийских игр прибыла в Минск, причем сразу золотая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Накануне ночью в Беларусь из Лозанны вернулся наш хоккеист Илья Корзун. Защищая цвета «зеленой» команды, белорус стал победителем турнира. В финале его дружина обыграла команду «красных» – 10:4. Одна из десяти шайб на счету у нашего Егора.
Илья Корзун, победитель III зимних юношеских Олимпийских игр:
Эти эмоции нельзя передать. Выиграть золотую медаль, особенно в новой номинации Олимпийских игр – это мечта. Я даже не мечтал об этом.
Сейчас я только начинаю осознавать, что я олимпийский чемпион. Это довольно-таки ответственно и интересно стать им.
Мне понравился, этот формат очень интересный. Мне до сих пор больше нравится стандартный 5х5.
Еще один белорусский хоккеист Даниил Карпович на юношеской Олимпиаде выступал за команду «коричневых». Его дружина стала четвертой. На данный момент в копилке белорусской команды 2 медали: ранее бронзу в биатлоне завоевала Юлия Ковалевская.