Анастасия Шкурдай: в Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то

Новости Беларуси. Анастасия Шкурдай выиграла серебряную медаль на престижном международном турнире в Америке, сообщили в программе «Неделя спорта». Особенность этого старта такова, что туда невозможно отобраться – попадают исключительно по приглашениям. Так вот, белоруска не просто стала второй, а побила рекорд Беларуси на 100 метрах баттерфляем. Ее уже сейчас называют нашей «второй золотой рыбкой». Анастасия Шкурдай все смелее заявляет о себе в международном спорте. Ее не страшат авторитеты, она соревнуется не с соперниками, а с собой. И она уже выиграла Европу. Справедливости ради стоит отметить, что это короткая вода, олимпиады же проводятся на 50-метровке. С другой стороны, все те, кто готовится к Токио, также, как и Шкурдай, участвовали в чемпионате континента. В общем, конкуренция там была весьма достойной.

Застать в Беларуси спортсменку сложно. Но Юлия Силипицкая улучила момент и задала Анастасии несколько вопросов. Каждый, кто будет в полуфинале или финале – это мои главные соперники Юлия Силипицкая, корреспондент:

Настя, чем вы собираетесь удивить нас в Токио? Анастасия Шкурдай, чемпионка Европы по плаванию:

В Токио буду удивлять саму себя, а не кого-то. Буду просто делать свою работу. Юлия Силипицкая:

А из чего выплыть?

Анастасия Шкурдай:

Из 56. Каждый соперник, кто будет в полуфинале или финале – это мои главные соперники. Я ни на кого не смотрю, честное слово. Юлия Силипицкая:

Твоя молодость – это плюс или минус на водной дорожке? Для меня стимул – это только то, что я делаю, чего хочу добиться Анастасия Шкурдай:

Плюс: энергия, силы, свежая голова. Поэтому плюс. Мысли на дистанцию… у меня их нет. Потому что даже если я разговариваю с тренером после дистанции, она у меня спросит: «Что ты думала, что чувствовала? Какие были мысли?», я скажу: «Я не помню, потому что это все было как в тумане». Анастасия Шкурдай: «У меня нет каких-то идолов» Для меня стимул – это только то, что я делаю, чего хочу добиться. Герасименя, не Герасименя. Не знаю, что мне нравится в Саше или в ком-то другом. Я с ней не знакома. Она не то что кумир, это просто человек, на которого можно равняться, который для нашего спорта, для плавания, герой просто.

За счет мандража идет адреналин, и ты, возможно, даже еще лучше плывешь Я знаю, что означает слово «мандраж». Он есть всегда – это переживания за дистанцию, как она пройдет. Потому что ты знаешь, что за плечами много работы, и та минута, которая будет длиться в то время, в которое ты будешь плыть, очень важна для тебя. Бороться? Не то чтобы я сильно борюсь, я принимаю это. Потому что за счет мандража идет адреналин, и ты, возможно, даже еще лучше плывешь. Без Ольги Ясенович я бы не добилась таких результатов Юлия Силипицкая:

Личный тренер кто для вас? Анастасия Шкурдай:

Ольга Ясенович, она учит меня всему с самого детства. Без нее бы я не добилась таких результатов. Просто человек, который помогает мне идти вперед. Юлия Силипицкая:

Она злая?

Анастасия Шкурдай:

Строгая и всегда держит в команде дисциплину. Конечно, мы хорошо общаемся, и куда-нибудь вместе пойти мы можем. Иногда где-нибудь гуляем вместе с Ваней, который часто с нами на сборах. Адамчук. Вы его, я думаю, скоро узнаете. Ходили в парк аттракционов, аквапарк и тому подобные. Если бы мне понадобился совет, я бы у нее его взяла. Юлия Силипицкая:

Можешь ли ты переплыть Ла-Манш? Анастасия Шкурдай:

Возможно, я смогу переплыть Ла-Манш. Но сказать наверняка я не могу.