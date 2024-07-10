Вязович сохраняет второе место в общем зачете ралли-рейда «Шёлковый путь»

Сегодня участники преодолели кольцевой отрезок общей протяженностью 540 километров, большую часть составил спецучасток. Впереди белоруса оказались КамАЗы Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева – он выиграл этап. Победителю Вязович уступил чуть более пяти минут и сохранил второе место в общем зачете. Впереди участников ожидают еще 5 этапов, завершится «Шелковый путь» 15 июля в Улан-Баторе.