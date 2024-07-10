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Вязович сохраняет второе место в общем зачете ралли-рейда «Шёлковый путь»

10 июля 2024 12:14
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Пилот команды «МАЗ-СПРОТавто» Сергей Вязович занял третье место на шестом этапе престижного ралли-рейда «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вязович сохраняет второе место в общем зачете ралли-рейда «Шёлковый путь»-1

Сегодня участники преодолели кольцевой отрезок общей протяженностью 540 километров, большую часть составил спецучасток. Впереди белоруса оказались КамАЗы Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева – он выиграл этап. Победителю Вязович уступил чуть более пяти минут и сохранил второе место в общем зачете. Впереди участников ожидают еще 5 этапов, завершится «Шелковый путь» 15 июля в Улан-Баторе.

# Спортивные соревнования # Сергей Вязович

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