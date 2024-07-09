Белорусские лёгкоатлеты на Кубке России в заключительный день завоевали 7 наград

В Чебоксарах завершился Кубок России по легкой атлетике. В заключительный соревновательный день белорусские спортсмены завоевали семь наград. Из них четыре – золотые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионами в толкании ядра стали – Алена Дубицкая и Олег Томашевич. В тройном прыжке равных не было Виолетте Скворцовой. В забеге на сто метров с барьерами победу одержала Эльвира Граборенко. В этой же дисциплине третье место у нашей Светланы Парахонько. Янина Луценко к серебру добавила бронзу в забеге на 200 метров. Еще одна медаль была завоевана в метании копья. Павел Сасимович замкнул тройку лучших. Всего по итогам трех дней в нашей копилке 14 наград.