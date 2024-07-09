Гомель принимает областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» для парней 11-12 лет

В футбол играют не только на чемпионате Европы. Гомель принимает областные соревнования «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз лучшего определяют парни 11-12 лет. В спор за трофей вступили шесть дружин. На кону не только ценные призы и подарки. Победитель турнира получит право представлять область на финальном, уже республиканском этапе в Минске.

Андрей Гетиков, главный судья соревнований: Не во всех районах у нас есть детско-юношеские спортивные школы с отделением футбола. Поэтому этим ребятам очень важно участвовать в таких соревнованиях. Они нигде не могут поучаствовать.

Сергей Мешкевич, тренер команды Лельчицкого района: Этот турнир дает большую мотивацию детям, они заинтересованы в нем. И из года в год они ждут этот турнир. Это их на данный момент мотивирует в этом любительском футболе.

Ярослав Шаркевич, участник турнира:

Мы пришли за победой и должны победить всех, чтобы выйти на «Кожаный мяч» в Минск.

Егор Хомутовский, участник турнира:

Я смотрел по телевизору футбол, и мне понравилось. Я сказал маме и папе, чтобы меня отвели на секцию. И меня отвели на секцию, и я играл в футбол.