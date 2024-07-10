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Сборные Нидерландов и Англии определят второго финалиста ЧЕ по футболу

10 июля 2024 06:53
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Испания – первый финалист Евро. Команда обыграла сборную Франции со счетом 2-1. Нидерланды – Англия – такова афиша второго полуфинала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборные Нидерландов и Англии определят второго финалиста ЧЕ по футболу-1

Номинально больше шансов на продолжение борьбы за трофей имеют представители Туманного Альбиона. Их состав впечатляет. Англия на этом Евро играет прагматично. Четыре поединка из пяти завершились за пределами 90 минут. Футболисты из Нидерландов в этом плане выглядят свежее. Они единственные, кто в четвертьфинале уложился в стандартное время, заставив паковать чемоданы представителей Турции.

Сборные Нидерландов и Англии определят второго финалиста ЧЕ по футболу-4

Прямая трансляция поединка сборных Нидерландов и Англии стартует в 21:15. Затем Евро-2024 берет трехдневную паузу. Финальное сражение состоится в воскресенье, 14 июля.

# Футбол

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