Сборные Нидерландов и Англии определят второго финалиста ЧЕ по футболу

Номинально больше шансов на продолжение борьбы за трофей имеют представители Туманного Альбиона. Их состав впечатляет. Англия на этом Евро играет прагматично. Четыре поединка из пяти завершились за пределами 90 минут. Футболисты из Нидерландов в этом плане выглядят свежее. Они единственные, кто в четвертьфинале уложился в стандартное время, заставив паковать чемоданы представителей Турции.