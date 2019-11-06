Прямой эфир

«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске

06 ноября 2019 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стартовал первый гандбольный турнир на призы Олимпийского чемпиона Александра Каршакевича, который собрал восемь команд, состоящих из ребят 2007-2008 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске-1

В турнире принимают участие пять дружин: это воспитанники СКА, команды из Бреста и Гродно, а так же гости из Санкт-Петербурга. Состязания проходят по круговой системе в три этапа. Пока только завершается первый тур, лидирует СКА-1 и СКА-5, у этих ребят по пять побед и ни одного поражения. Второй тур пройдет в середине января, а победитель определится только весной.

«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске-4

Основная задача организаторов – просмотреть двенадцатилетних мальчишек и не упустить юных талантов.

«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске-7

Павел Лакизо, тренер СДЮШОР по гандболу имени  С. Мирановича:
Немаловажную роль играет еще то, что это турнир нашего олимпийского чемпиона, выдающегося игрока Александра Каршакевича. Уже все дети знают, кто это такой, многие с ним фотографируются – то есть знают, за что играют.

Основная цель этого турнира – посмотреть ближайший резерв. Мы видим, что они прибавляют буквально от месяца к месяцу. Прогресс налицо, эти соревнования больше помогают прогрессировать.

«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске-10

В 2020 году планируется проведение этого турнирам как и для 12-летних, так и для 13-летних ребят.

# Гандбол # Павел Лакизо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером
06 ноября 2019 17:25

«Есть такая штучка, за неё дергаешь, он заводится». Тренировка с юным байкером

Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами
06 ноября 2019 17:14

Андрей Кулебин на ЧЕ по муай-тай в Минске: поддержка вокруг, поэтому во второй раунд вышел с новыми силами

«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке
06 ноября 2019 16:28

«Другие виды спорта однообразные». Верёвочный городок появился в Марьиной Горке