«Эти соревнования помогают прогрессировать». Первый гандбольный турнир имени Каршакевича проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал первый гандбольный турнир на призы Олимпийского чемпиона Александра Каршакевича, который собрал восемь команд, состоящих из ребят 2007-2008 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире принимают участие пять дружин: это воспитанники СКА, команды из Бреста и Гродно, а так же гости из Санкт-Петербурга. Состязания проходят по круговой системе в три этапа. Пока только завершается первый тур, лидирует СКА-1 и СКА-5, у этих ребят по пять побед и ни одного поражения. Второй тур пройдет в середине января, а победитель определится только весной.

Павел Лакизо, тренер СДЮШОР по гандболу имени С. Мирановича:

Немаловажную роль играет еще то, что это турнир нашего олимпийского чемпиона, выдающегося игрока Александра Каршакевича. Уже все дети знают, кто это такой, многие с ним фотографируются – то есть знают, за что играют.

Основная цель этого турнира – посмотреть ближайший резерв. Мы видим, что они прибавляют буквально от месяца к месяцу. Прогресс налицо, эти соревнования больше помогают прогрессировать.