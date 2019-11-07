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Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения

07 ноября 2019 08:12
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Робеете перед первым походом в тренажерный зал? Зря! Заниматься без стресса, безопасно и с максимальной отдачей легко, если соблюдать советы профессионалов.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-1

Неважно, новичок вы или продвинутый, разминка – обязательная часть любой тренировки. 10 минут на беговой дорожке или велотренажере – и вы в строю.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-4

Вероника Макаревич, корреспондент:
Специалисты советуют заниматься кардиотренировками. Лучше всего для этого подходит эллипсоид, так как он менее травмоопасный.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-7

Избежать травм поможет гимнастика. Перед интенсивной спортивной программой прокачка мышц обязательна.

Инструктор тренажерного зала:
Разогреваем хорошо плечи: 10 назад и 10 круговых рывков вперед, потом переходим к тазу, делаем круговые вращения. Самое травмоопасное – это колени, хорошенько их разогреваем.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-10

Еще парочка приседаний и можно браться за тяжелую артиллерию. Тренажерный зал – место суровое, поэтому в буквальном смысле, держите руку на пульсе, следите за дыханием и не игнорируйте команды профессионалов.

Инструктор тренажерного зала:
Выводим ногу вперед, опускаемся, корпус прямо, колено не касается пола и приставили ногу. Другой ногой то же самое.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-13

А это не просто тренажер, а настоящий станок по вытачиванию идеальной фигуры. Мощная спина и сильные руки вам гарантированы.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-16

Инструктор тренажерного зала:
Берем, широкий хват, и типичная ошибка – это просто опускать вниз неважно как, будут работать только руки, но никак не спина. Спина прямая, выводим корпус немного вперед, локти отводим назад и тянем к груди.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-19

Для новичков главное – не переусердствовать. Три подхода по 10 раз – оптимальный вариант. Затем корректируем заднюю часть бедра.

Инструктор тренажерного зала:
Прижимаем таз, поднимаем ноги, сгибаем их до конца и медленно опускаем. Полностью ноги не выпрямляем.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-22

Правильная техника выполнения упражнений позволит избежать травм, а регулярное посещение зала обеспечит наилучший результат. Формула стройности проста, но не все готовы применять ее на практике.

Инструктор тренажерного зала:
У девочек это, что я перекачаюсь. Чтобы перекачаться, вам нужно добавить фармакологию и спортивное питание. За год вы не раскачаетесь до огромных размеров бодибилдеров. Это нужно пахать каждый день 24 на 7.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-25

Профессиональный подход к делу обязательно даст свои плоды. А добавив к еженедельным спортивным пируэтам еще и правильное питание, через месяц можно смело менять гардероб.

Впервые в тренажёрном зале? Показываем эффективные упражнения-28

# Здоровье # Вероника Макаревич # Фотофакт

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