У него футбол – стиль жизни. Один день с тренером из глубинки

Его жизнь похожа на пенальти. Рома Зиновик, тренер по футболу:

У меня зрение минус 4 и сам по себе такой щупленький. В детстве никто меня не замечал в Иваново. Брал упорством и трудолюбием.

С большим спортом не сложилось, но он уехал в глубинку, чтобы подарить этот шанс другим. Вот уже год Рома Зиновик мчит к своим спортсменам. За голубой мечтой учитель физкультуры улетел из родного Полесья в Зельву.

Рома Зиновик:

Футбол меня заинтересовал, благодаря троюродному брату. Рядом с бабушкой через дорогу было поле, там было два дерева и вот там мы начинали играть, там я и полюбил футбол. На малой родине гандбола и футбола молодому специалисту были рады, но ответственность в разы выше. Воспитать достойную смену для местной «Чайки», затем и гродненского «Немана».

Сергей Лойко, заместитель председатель Зельвенского райисполкома:

Главный успех в том, что дети посещают занятия, им это интересно, в том, что дети заняты в свободное время и что они занимаются спортом. Я считаю, это положительный результат.

Галина Романчук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Зельвенского райисполкома:

Здоровый образ жизни – это теперь приоритет для всех. Мы всегда гордились нашими тренерами. Молодые ребята, которые приходят, это новое веяние. И хоть на соревнованиях счет пока по нолям, в дневниках футболистов прогресс налицо. Правда команду, как родителей, не выбирают. К каждому игроку приходиться искать индивидуальные ключи.

За дверью спортзала футбол не заканчивается. После тренажеров и пробежек парень садится за домашнее задание. Придумывает новые упражнения и собирает вести с полей. Быть примером для нового поколения, значит быть на шаг впереди.