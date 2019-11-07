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У него футбол – стиль жизни. Один день с тренером из глубинки

07 ноября 2019 07:17
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Его жизнь похожа на пенальти.

Рома Зиновик, тренер по футболу:
У меня зрение минус 4 и сам по себе такой щупленький. В детстве никто меня не замечал в Иваново. Брал упорством и трудолюбием.

У него футбол – стиль жизни. Один день с тренером из глубинки-1

С большим спортом не сложилось, но он уехал в глубинку, чтобы подарить этот шанс другим. Вот уже год Рома Зиновик мчит к своим спортсменам. За голубой мечтой учитель физкультуры улетел из родного Полесья в Зельву.

У него футбол – стиль жизни. Один день с тренером из глубинки-4

Рома Зиновик:
Футбол меня заинтересовал, благодаря троюродному брату. Рядом с бабушкой через дорогу было поле, там было два дерева и вот там мы начинали играть, там я и полюбил футбол.

На малой родине гандбола и футбола молодому специалисту были рады, но ответственность в разы выше. Воспитать достойную смену для местной «Чайки», затем и гродненского «Немана».

У него футбол – стиль жизни. Один день с тренером из глубинки-7

Сергей Лойко, заместитель председатель Зельвенского райисполкома:
Главный успех в том, что дети посещают занятия, им это интересно, в том, что дети заняты в свободное время и что они занимаются спортом. Я считаю, это положительный результат.

У него футбол – стиль жизни. Один день с тренером из глубинки-10

Галина Романчук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Зельвенского райисполкома:
Здоровый образ жизни – это теперь приоритет для всех. Мы всегда гордились нашими тренерами. Молодые ребята, которые приходят, это новое веяние.

И хоть на соревнованиях счет пока по нолям, в дневниках футболистов прогресс налицо. Правда команду, как родителей, не выбирают. К каждому игроку приходиться искать индивидуальные ключи.

У него футбол – стиль жизни. Один день с тренером из глубинки-13

За дверью спортзала футбол не заканчивается. После тренажеров и пробежек парень садится за домашнее задание. Придумывает новые упражнения и собирает вести с полей. Быть примером для нового поколения, значит быть на шаг впереди.

У него футбол – стиль жизни. Один день с тренером из глубинки-16

Скромный и трудолюбивый, мечтает подарить Родине еще одного Александра Глеба. А когда футбол – стиль жизни, нет ничего невозможного.

Родители какую-нибудь благодарность говорили?

Рома Зиновик:
Пока еще не заслужил.

У него футбол – стиль жизни. Один день с тренером из глубинки-19

# Год малой родины # Рома Зиновик # Матвей Русак # Ростислав Еремин # Сергей Лойко # Галина Романчук # Фотофакт

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