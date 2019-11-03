Вязович о желающих стать членами команды МАЗа на «Дакаре»: «Много. Но это не те люди, которых можно рассматривать как членов экипажа»

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Да, много. Но, к сожалению, это не те люди, которых можно рассматривать как членов экипажа. В основном, к нам обращаются водители грузовиков, дальнобойщики, просто водители МАЗов, которые много лет проработали на МАЗе, аргументируя это тем, что «у нас большой стаж безаварийной езды», «мы много принимаем участия в конкурсах водительского мастерства» и так далее. Но это чуть-чуть не то, что нужно в ралли-рейдах.

И поэтому хотелось бы, чтобы к нам подтягивались люди именно из автоспорта и люди из смежных видов. Таких как, начиная от картинга, заканчивая ралли-рейдами, те, кто имеет опыт управления автомобилем в спортивных условиях, опыт управления на бездорожье.