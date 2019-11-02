Александр Петкевич об открытом ЧБ по настольному теннису: «Во многом успех выступления в турнире зависит от жеребьёвки»

Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти выходные проходит самая интересная часть турнира – основная сетка одиночного и парного разрядов у взрослых.

Нашу страну 2 ноября представлял лишь один спортсмен – Павел Платонов. Но на стадии 1/16 финала он уступил японцу Юкия Уда – 0:4 по партиям.

Александр Ханин накануне открытого ЧБ по настольному теннису: Главное – сказать после игры: «Я сделал всё»