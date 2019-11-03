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  • «Самый большой мой страх: что когда-то «Дакар» пройдёт без меня». Вязович рассказал, как относятся к гонкам его жена и родители

«Самый большой мой страх: что когда-то «Дакар» пройдёт без меня». Вязович рассказал, как относятся к гонкам его жена и родители

03 ноября 2019 18:04
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У Вас большая семья – трое детей. Как Ваша супруга относится к участию в таких экстремальных соревнованиях, каждый раз отпуская Вас на «Дакар»?

«Самый большой мой страх: что когда-то «Дакар» пройдёт без меня». Вязович рассказал, как относятся к гонкам его жена и родители-1

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Как раз-таки супруга относится, довольно-таки, лояльно. А вот с родителями чуть-чуть другая ситуация – они давно намекают на то, что хватит гонять, и больше уделять время семье. Но пока я хочу продолжать карьеру пилота. Для меня это очень как-то важно, я не могу без этого пока происходить. И самый большой мой страх, который, наверное, существует у меня: что когда-то «Дакар» пройдёт без меня. И пока я к этому, вообще, не готов.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович

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