«Самый большой мой страх: что когда-то «Дакар» пройдёт без меня». Вязович рассказал, как относятся к гонкам его жена и родители

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
У Вас большая семья – трое детей. Как Ваша супруга относится к участию в таких экстремальных соревнованиях, каждый раз отпуская Вас на «Дакар»?
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Как раз-таки супруга относится, довольно-таки, лояльно. А вот с родителями чуть-чуть другая ситуация – они давно намекают на то, что хватит гонять, и больше уделять время семье. Но пока я хочу продолжать карьеру пилота. Для меня это очень как-то важно, я не могу без этого пока происходить. И самый большой мой страх, который, наверное, существует у меня: что когда-то «Дакар» пройдёт без меня. И пока я к этому, вообще, не готов.