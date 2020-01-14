Вязович о трудностях 8-го этапа: «Хороший день со сложными песками»
Новости Беларуси. В ралли-рейде «Дакар-2020» прошел один из интереснейших этапов. Несмотря на то, что по километражу он далеко не самый протяженный, организаторы предложили участникам сложный маршрут и разнообразный, зачастую, коварный ландшафт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вязович: «Обычному человеку в самых страшных снах не представляется нагрузка, которую испытывают члены экипажа во время гонки»
8-й этап со скоростным участком в 477 километров проходил вдоль гор и каньонов, но и пески, коих в Саудовской Аравии предостаточно, тоже были. Как потом оказалось, именно они и таили в себе основную опасность.
Дюны оказались мягкими, и в них в прямом смысле проваливались боевые машины. Не избежал этой участи и капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича. И неизвестно, чем бы для лидера команды «МАЗ-СПОРТавто» закончился этот этап и весь «Дакар», если бы не подоспевшие на помощь два других МАЗа.
Общими усилиями удалось вытащить из песков капотник, и всем вместе продолжить гонку. В итоге Сергей Вязович финишировал шестым. В общем зачете Вязович сохранил третье место. Алексей Вишневский завершил этап в первой десятке. В генеральной классификации этот экипаж идет восьмым.
Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар – 2020»:
Ну сегодня, наконец, был нормальный, хороший день со сложными песками (не скажу, что они высокие, но мягкие). Мы практически сразу, со старта подсели на подножье. Было много джипов, которые не поднялись и заблокировали нам дорогу, и я хотел развернуться, и на подножье провалился, да так сильно, что когда подъехал Алексей Вишневский, не смог вытянуть меня одной машиной, пришлось дождаться второго МАЗа. И тогда нас вытянули. Дальше без проблем поработали, попытались нивелировать отставание, в принципе, такой классный рабочий день, то, что нужно.
Легендарный ралли-марафон продолжается и организаторы уверяют, что самое интересное еще впереди. Напомним, завершится ралли-рейд 17 января.