Грабовский о проигрыше минского «Динамо» «Спартаку»: «Обидные голы немного подломали команду»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» терпит очередную неудачу в регулярном чемпионате КХЛ. На сей раз «зубры» не справились с московским «Спартаком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не задалась для «бело-синих» стартовая треть поединка. В ворота Дэнни Тэйлора влетело сразу две шайбы. Неприятности продолжились и во втором периоде. Уже на 1-й его минуте гости в третий раз поразили ворота «зубров». После этого тренерский штаб минчан решился на вратарскую рокировку. Тэйлора сменил в воротах молодой Никита Толопило, но и он был вынужден капитулировать через 5 минут.

Как итог, после двух периодов «бело-синие» уступали – 0:4. В третьем отрезке матча «Динамо» все-таки отличилось. Шайба на счету Райана Спуннера. Однако последнее слово осталось за «Спартаком». Москвичи напоследок успели реализовать двойной численный перевес. В итоге «зубры» терпят поражение – 1:5.