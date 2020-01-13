Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина

Марина Зуева, бронзовый призер чемпионата Европы по конькобежному спорту: Мы немного устали, эмоции приутихли, но вчера, конечно, была буря эмоций. Мы все в душе про себя надеялись, что, возможно, мы возьмем медаль. Но про это не разговаривали, вслух не произносили.

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Классные результаты. Понятно, что дистанцию давно уже нацелены были, готовились. По нашим меркам, белорусским – классно! Потому что буквально за сезон-полтора сезона, с предыдущего национального рекорда сейчас уже сдвинули 13 секунд. Это довольно-таки много.

Основной вклад в успех принесла Марина, которая берет большую часть дистанции, из шести кругов пять. Мы квалифицировались на чемпионат мира седьмыми, что впервые в истории. Всего восемь может квалифицироваться, как и на Олимпийские игры. Думаю, что мы на чемпионате мира дисциплины пропустим, потому что невозможно каждый день по одной-две дистанции Марине тянуть на себя. Надо сконцентрироваться (и она хочет) на своих индивидуальных дистанциях.

Также в командной гонке у мужчин Игнат Головотюк, Виталий Михайлов и Егор Доморацкий стали пятыми. Спортсмены уже ввернулись на родину и после небольшого отдыха продолжат свою подготовку к другим соревнованиям.