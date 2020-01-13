«Всё время едем «максималку». Вязович занял 6 место на восьмом этапе «Дакара», но остался в тройке лидеров в общем зачёте

Сегодня, 13 января, восьмой этап получился достаточно скоротечным. После вчерашней трагедии – гибели португальского мотоциклиста – организаторы решили не выпускать на трассу мотоциклы и квадроциклы.

Этот этап прошел в окрестностях города Вади-ал-Давасир, и скоростной участок составил 477 километров. Ландшафт изобиловал песчаными дюнами и высокими барханами. Экипаж под руководством Сергея Вязовича сегодня занял 6 место, отстав от лидера этапа и лидера общего зачета россиянина Андрея Каргинова на КАМАЗе на 43 минуты. Еще один МАЗ под управлением Алексея Вишневского финишировал 10-м.

Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар-2020»: Это вообще несложно, скучно, все время едем «максималку», но у нас ничего не поменялось по мощности. Поэтому только так, ничего с этим пока не можем поделать.

Алексей Вишневский, участник ралли-рейда «Дакар-2020»:

Да, он достаточно скоростной, много было плато скоростных. Хватало сегодня и дюн, и песочка – всего хватало. Для нас прошел достаточно гладко, только в одном месте я чуть-чуть подошибся – на гребне подсел. Мы выпрыгнули, быстро откопались.

Вязович о желающих стать членами команды МАЗа на «Дакаре»: «Много. Но это не те люди, которых можно рассматривать как членов экипажа»

Несмотря на некоторые проблемы с машиной, Сергей Вязович и его экипаж продолжает удерживаться в тройке лидеров в зачете грузовиков. Алексей Вишневский – 8-й в генеральной классификации. До финиша легендарного ралли-марафона остается 4 этапа.