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Вячеслав Хоронеко: для меня День Независимости и День Победы – это святые праздники

03 июля 2021 11:58
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Новости Беларуси. На площадке у «Чижовка-Арены» развернулся праздник со спортивным акцентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Хоронеко: для меня День Независимости и День Победы – это святые праздники-1

Вячеслав Хоронеко, мастер спорта международного класса Беларуси по гиревому спорту:
Этот праздник очень уместен, он сближает людей, мы вместе. Год единения – несмотря даже на такую погоду, все равно люди пришли. И для меня вообще День Независимости и День Победы – это святые праздники. И мне удалось установить рекорд в гиревом мини-спринте.

Вячеслав Хоронеко: для меня День Независимости и День Победы – это святые праздники-4

Максим Мелещеня, СТВ:
Уже вышли соревнующиеся, и они еще выясняют, кто лучший. Думаю, это соревнование завершится уже совсем скоро, а пока проходит концерт.

# День Независимости # Вячеслав Хоронеко # Максим Мелещеня # Фотофакт

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