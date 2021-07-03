Вячеслав Хоронеко: для меня День Независимости и День Победы – это святые праздники

Новости Беларуси. На площадке у «Чижовка-Арены» развернулся праздник со спортивным акцентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На площадке у «Чижовка-Арены» развернулся праздник со спортивным акцентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вячеслав Хоронеко, мастер спорта международного класса Беларуси по гиревому спорту:
Этот праздник очень уместен, он сближает людей, мы вместе. Год единения – несмотря даже на такую погоду, все равно люди пришли. И для меня вообще День Независимости и День Победы – это святые праздники. И мне удалось установить рекорд в гиревом мини-спринте.
Максим Мелещеня, СТВ:
Уже вышли соревнующиеся, и они еще выясняют, кто лучший. Думаю, это соревнование завершится уже совсем скоро, а пока проходит концерт.