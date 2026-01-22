В Бресте ведётся строительство новой школы на 1020 мест

В Бресте ведется строительство новой школы на 1 020 мест в одном из самых густонаселенных микрорайонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заречной части города проживает около трети всех жителей, преимущественно молодые семьи с детьми. Это будет вторая школа подобного масштаба.

Строители уже возвели три из четырех этажей здания. На цокольном началась отделка. Ежедневно работают более 100 специалистов. Помимо учебных классов, в школе обустроят стрелковый тир, мастерскую трудового обучения, спортивный и гимнастический залы. Строительство не останавливается даже в зимнюю погоду – применяются современные технологии.

Анатолий Семенюк, производитель работ строительного предприятия:

Идет немного с опережением графика производства работ, который был намечен. В зимний период строительство не прекращается. Применяются новые технологии, добавки в растворы, в бетоны, прогревы. Сдать в срок строительство школы. С отделочной работой зашли в подвальную часть и переходим на первый этаж блока Б.

Многофункциональное спортивное пространство будет доступно и для жителей микрорайона. Открыть школу планируется в 2027 году.