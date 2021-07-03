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Уступил 10 секунд. Алексей Вишневский стал вторым на первом этапе ралли «Шёлковый путь»

03 июля 2021 01:06
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Новости Беларуси. В Омске стартовал престижный ралли-рейд «Шелковый путь». 2 июля у гонщиков состоялся первый этап 10-дневного марафона. Экипажи преодолевали самый короткий спецучасток на 87 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уступил 10 секунд. Алексей Вишневский стал вторым на первом этапе ралли «Шёлковый путь»-1

У белорусов лучшим стал Алексей Вишневский. Уступив 10 секунд победителю, он финишировал вторым. Пилот преодолел дистанцию за 51 минуту и секунду. Капитан нашей команды Сергей Вязович лишь пятый, а новичок «МАЗ-СПОРТавто» Виталий Мурылев – 11-й.

Уступил 10 секунд. Алексей Вишневский стал вторым на первом этапе ралли «Шёлковый путь»-4

3 июля экипажи ожидает трудный день. Им предстоит преодолеть 582 километра.

Уступил 10 секунд. Алексей Вишневский стал вторым на первом этапе ралли «Шёлковый путь»-7

По многолетней традиции гонки каждый год разная дистанция. В этот раз маршрут поведет экипажи через леса Сибири и Алтайские горы в Монголию, где и будет конечная точка марафона – в Улан-Баторе. Общая протяженность трассы составит 5 250 километров

# Автомобильные гонки # Алексей Вишневский # Сергей Вязович # Виталий Мурылев # Фотофакт

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