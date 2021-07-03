Уступил 10 секунд. Алексей Вишневский стал вторым на первом этапе ралли «Шёлковый путь»

Новости Беларуси. В Омске стартовал престижный ралли-рейд «Шелковый путь». 2 июля у гонщиков состоялся первый этап 10-дневного марафона. Экипажи преодолевали самый короткий спецучасток на 87 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У белорусов лучшим стал Алексей Вишневский. Уступив 10 секунд победителю, он финишировал вторым. Пилот преодолел дистанцию за 51 минуту и секунду. Капитан нашей команды Сергей Вязович лишь пятый, а новичок «МАЗ-СПОРТавто» Виталий Мурылев – 11-й.

3 июля экипажи ожидает трудный день. Им предстоит преодолеть 582 километра.