Кирилл Зинович перешёл в ФК «Локомотив». Контракт с белорусом рассчитан на пять лет

Новости Беларуси. «Локомотив» из российского чемпионата объявил о подписании 18-летнего белорусского полузащитника Кирилла Зиновича, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Указывается, что соглашение рассчитано на пять лет.

Футболист является воспитанником «Минска». В этом сезоне игрок провел 11 матчей в чемпионате, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Кроме того, Зинович вызывался и в юношескую сборную Беларуси. За пять проведенных игр он отметился тремя голами.