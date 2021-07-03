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Кирилл Зинович перешёл в ФК «Локомотив». Контракт с белорусом рассчитан на пять лет

03 июля 2021 01:13
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Новости Беларуси. «Локомотив» из российского чемпионата объявил о подписании 18-летнего белорусского полузащитника Кирилла Зиновича, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Указывается, что соглашение рассчитано на пять лет.

Кирилл Зинович перешёл в ФК «Локомотив». Контракт с белорусом рассчитан на пять лет-1

Футболист является воспитанником «Минска». В этом сезоне игрок провел 11 матчей в чемпионате, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Кроме того, Зинович вызывался и в юношескую сборную Беларуси. За пять проведенных игр он отметился тремя голами.

«Локомотив» по итогам прошлого сезона занял третье место в Российской Премьер-лиге.

# Футбол # Кирилл Зинович # Фотофакт

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