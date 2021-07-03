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Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на 200 метров баттерфляем

03 июля 2021 01:01
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Новости Беларуси. Брест принимает Кубок Беларуси по плаванию. На дорожке в бассейне соревнуются около 300 атлетов из Беларуси и Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на 200 метров баттерфляем-1

Для обладателей олимпийских лицензий старт является важным с точки зрения подготовки к Играм. Пловцы успевают обновлять и национальные рекорды.

Брестчанка Анастасия Шкурдай накануне установила новое время на 50 метров баттерфляем, а 2 июля представитель Витебской области Иван Шамшурин вписал новые цифры в той же дисциплине, но уже на 200 метрах. Его достижение – 1 минута 58 секунд. Предыдущий рекорд также принадлежал Ивану.

# Плавание # Иван Шамшурин # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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