Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на 200 метров баттерфляем

Новости Беларуси. Брест принимает Кубок Беларуси по плаванию. На дорожке в бассейне соревнуются около 300 атлетов из Беларуси и Украины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для обладателей олимпийских лицензий старт является важным с точки зрения подготовки к Играм. Пловцы успевают обновлять и национальные рекорды.

Брестчанка Анастасия Шкурдай накануне установила новое время на 50 метров баттерфляем, а 2 июля представитель Витебской области Иван Шамшурин вписал новые цифры в той же дисциплине, но уже на 200 метрах. Его достижение – 1 минута 58 секунд. Предыдущий рекорд также принадлежал Ивану.