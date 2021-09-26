«Вы довольны своей зарплатой?» Что на этот вопрос ответила одна из самых титулованных спортсменок Беларуси

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ – главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин и олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ – главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин и олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Теперешний Пекин. Что для вас это, реванш?
Алла Цупер, олимпийская чемпионка:
Это моя работа. Как у меня сын спросил: «Мама, ты еще долго будешь прыгать?» Говорю: «А ты как хочешь, чтобы еще прыгала или дома была?» – «Я хочу, чтобы всегда дома была».
Юлия Силипицкая:
Будете дома или все-таки держите курс на Пекин?
Алла Цупер:
Конечно, держу. Нелегко, будучи мамой, спортсменом быть, готовиться к Олимпийским играм, но помогают мне. И супруг помогает, и бабушки. Будем показывать высший результат. Хочу сказать, что на этих Олимпийских играх у нас впервые в истории фристайла будут командные соревнования. В личных если что-то пойдет не так, не получится, еще шанс будет в командных соревнованиях выступить.
Юлия Силипицкая:
На предстоящей Олимпиаде вы также будете настаивать на сложность или все-таки больше на чистоту?
Алла Цупер:
Нет, конечно же, будем ставить на сложность, потому что предыдущий сезон показал, что и женщины, и мужчины повысили свою сложность. У нас тоже девушки будут прыгать и тройное сальто с тремя винтами. И, думаю, некоторые замахнуться на тройное с четырьмя винтами. Самый сложный прыжок, который прыгала Лидия Лассила в Сочи.
Юлия Силипицкая:
А вы сами прыгали то, что сказали?
Алла Цупер:
Готовлюсь
Юлия Силипицкая:
Чувствуете ли вы свою теплую атмосферу?
Алла Цупер:
В команде должна быть здоровая обстановка, чтобы спортсмены себя чувствовали хорошо. Чтобы можно было с радостью приходить каждый день на тренировку.
Юлия Силипицкая:
Вы с радостью приходите?
Алла Цупер:
Обязательно. С большой радостью. Это же моя работа.
Юлия Силипицкая:
За которую получают деньги. Кстати, спортсмены получают деньги?
Алла Цупер:
Как другие люди ходят на работу на завод, на фабрику, я хожу на тренировки.
Юлия Силипицкая:
Вы довольны своей зарплатой?
Алла Цупер:
Да. У нас молодая команда. Сейчас новые спортсмены появились молодые, и каждый хочет сделать максимум, показать максимальный результат на Олимпийских играх. Был случай. Когда ты прыгаешь двойное, тройное сальто, перед каждым прыжком у тебя все равно присутствует страх. Где-то больше, где-то меньше. У меня перед каждым прыжком присутствует страх. И у нас молодой спортсмен говорит: «мне так страшно прыгать первый раз тройной, но как посмотрю на Аллу – ей же тоже страшно».
Юлия Силипицкая:
Вы будете болеть за подопечных Сергея Минина?
Алла Цупер:
За всех наших спортсменов
Юлия Силипицкая:
Что нужно сделать на Олимпийских играх, чтобы победить?
Алла Цупер:
Не прыгать выше головы, делать то, что умеешь.
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