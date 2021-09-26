«Вы довольны своей зарплатой?» Что на этот вопрос ответила одна из самых титулованных спортсменок Беларуси

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ – главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин и олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Теперешний Пекин. Что для вас это, реванш?

Алла Цупер, олимпийская чемпионка:

Это моя работа. Как у меня сын спросил: «Мама, ты еще долго будешь прыгать?» Говорю: «А ты как хочешь, чтобы еще прыгала или дома была?» – «Я хочу, чтобы всегда дома была». Нелегко, будучи мамой, спортсменом быть, готовиться к Олимпийским играм

Юлия Силипицкая:

Будете дома или все-таки держите курс на Пекин? Алла Цупер:

Конечно, держу. Нелегко, будучи мамой, спортсменом быть, готовиться к Олимпийским играм, но помогают мне. И супруг помогает, и бабушки. Будем показывать высший результат. Хочу сказать, что на этих Олимпийских играх у нас впервые в истории фристайла будут командные соревнования. В личных если что-то пойдет не так, не получится, еще шанс будет в командных соревнованиях выступить.

Юлия Силипицкая:

На предстоящей Олимпиаде вы также будете настаивать на сложность или все-таки больше на чистоту? Предыдущий сезон показал, что и женщины, и мужчины повысили свою сложность Алла Цупер:

Нет, конечно же, будем ставить на сложность, потому что предыдущий сезон показал, что и женщины, и мужчины повысили свою сложность. У нас тоже девушки будут прыгать и тройное сальто с тремя винтами. И, думаю, некоторые замахнуться на тройное с четырьмя винтами. Самый сложный прыжок, который прыгала Лидия Лассила в Сочи. Юлия Силипицкая:

А вы сами прыгали то, что сказали?

Алла Цупер:

Готовлюсь Юлия Силипицкая:

Чувствуете ли вы свою теплую атмосферу? В команде должна быть здоровая обстановка, чтобы спортсмены себя чувствовали хорошо Алла Цупер:

В команде должна быть здоровая обстановка, чтобы спортсмены себя чувствовали хорошо. Чтобы можно было с радостью приходить каждый день на тренировку.

Юлия Силипицкая:

Вы с радостью приходите?

Алла Цупер:

Обязательно. С большой радостью. Это же моя работа. Как другие люди ходят на работу на завод, на фабрику, я хожу на тренировки Юлия Силипицкая:

За которую получают деньги. Кстати, спортсмены получают деньги? Алла Цупер:

Как другие люди ходят на работу на завод, на фабрику, я хожу на тренировки.

Юлия Силипицкая:

Вы довольны своей зарплатой? У меня перед каждым прыжком присутствует страх Алла Цупер:

Да. У нас молодая команда. Сейчас новые спортсмены появились молодые, и каждый хочет сделать максимум, показать максимальный результат на Олимпийских играх. Был случай. Когда ты прыгаешь двойное, тройное сальто, перед каждым прыжком у тебя все равно присутствует страх. Где-то больше, где-то меньше. У меня перед каждым прыжком присутствует страх. И у нас молодой спортсмен говорит: «мне так страшно прыгать первый раз тройной, но как посмотрю на Аллу – ей же тоже страшно». Юлия Силипицкая:

Вы будете болеть за подопечных Сергея Минина?

Алла Цупер:

За всех наших спортсменов Юлия Силипицкая:

Что нужно сделать на Олимпийских играх, чтобы победить?