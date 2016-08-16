«Всё-таки, они борются за чистый спорт»: мнение Сергея Щурко о допинг-скандалах на Играх

Обозреватель медиа-холдинга «Прессбол» Сергей Щурко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым комментирует допинг-скандалы на Играх в Рио.

Вопрос – мне надо Ваше субъективное мнение. Допинговый скандал и дисквалификация. Насколько я понимаю, это коснулось спортсменов из России, Казахстана, Беларуси и Кении. Может быть, я ошибаюсь и не вся у меня есть информация, но, понятно же, что дыма без огня не бывает. Ваше мнение: чего здесь больше – политики, каких-то закулисных интриг или это борьба, действительно, за «чистый» спорт? Субъективное мнение, не прошу медицинского анализа.

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Я думаю, что, всё-таки, они борются за «чистый» спорт. И хотелось бы, чтобы он таковым был. Борьба эта очень сложная, она чрезвычайно запутанная. Взять, хотя бы, Дашу Клишину – там каждый час всё меняется: допускают – не допускают. Но, я надеюсь, что в этой борьбе победит, как бы, чистый спорт, всё-таки. Сможет одержать победу, иначе всё будет бессмысленно