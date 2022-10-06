«Всё лето тренировались». Как лыжники готовятся к зимним соревнованиям, когда нет снега?

Новости Беларуси. Лучше гор могут быть только горы. В равнинной Беларуси горнолыжный спорт укрепляет позиции и развивается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

6 октября в спорткомплексе «Раубичи» прошли Республиканские соревнования по специальной подготовке. Зимой – снег и лыжи, летом – асфальт и роллеры. В стартах приняли участие 84 спортсмена. Медали были разыграны в восьми возрастных категориях. В первую очередь свои навыки и умения тестировали юные горнолыжники. Азарт, скорость, динамика – соревнования прошли в яркой и зажигательной борьбе. Наибольшего успеха достигли представители Могилевской области – они собрали внушительную коллекцию наград.

Дмитрий Долженко, тренер-преподаватель СДЮШОР № 4 Могилева:

Я давно искал, как подготовить детей в условиях малоснежья и короткой зимы. Начал экспериментировать, потом подключились мои ученики. И сейчас это почти то, что хотелось бы видеть. Эти дети, конечно, могли бы на хороший уровень подняться. К тому даже, у нас «Школиаду» проводили в Могилеве. Сколько школ в Могилеве? 320 тысяч город. Представьте, костяк второй гимназии, наши спортсмены, они заняли второе место командное. Это было очень приятно. Значит мы и на физподготовке неплохи. Потому что у нас много очень спортивных школ в Могилеве. Там и лыжники, и конькобежцы, и борцы.

Александр Наконечный, старший тренер команды Беларуси по горнолыжному спорту и сноуборду:

Горнолыжному спорту пиар не нужен. Всегда очень много детей, которые хотят заниматься. И фактически ограничивает их наличие оборудования и наличие тренерских кадров. Поэтому у нас всегда укомплектованы группы, а также есть много желающих, которые просто хотят научиться ездить. Они обращаются тогда в частные клубы, потому что в госучреждениях все места заняты.

Летом горнолыжники закладывают функциональную базу. Усердно трудятся все – от мала до велика. Безусловным лидером национальной команды является Мария Шканова. В переменном составе сборной находятся молодые перспективные спортсмены. Среди них и Ольга Сергадеева, которая стала победительницей Республиканских соревнований.

Ольга Сергадеева, победительница соревнований:

Летняя подготовка из себя представляет общефизическую нагрузку на выносливость, также подкачиваются мышцы, которые нам нужны больше. Вообще, мы прокачиваем все тело. В особенности ноги, чтобы они были выносливые. Мы готовились, мы все лето тренировались. И сейчас недавно провели сбор в «Раубичах», на физическое именно, целенаправленно. И, в принципе, мы готовы к сезону, выступать.