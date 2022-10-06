Прямой эфир

В Доме гандбола во Фрунзенском районе появится дополнительный спортзал

06 октября 2022 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дом гандбола во Фрунзенском районе расширят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К существующему зданию добавят пристройку с дополнительным спортзалом для тренировок.

В Доме гандбола во Фрунзенском районе появится дополнительный спортзал-1

Это будет одноэтажное строение. Новый зал предназначен для тренировок воспитанников Детско-юношеской спортивной школы по гандболу имени Спартака Мироновича. Сейчас ребята занимаются на базе 20 столичных учреждений образования. Школа является одной из лучших в стране, что подтверждают призовые места на национальных и международных первенствах.

В Доме гандбола во Фрунзенском районе появится дополнительный спортзал-4

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:
В районе не хватает залов такого качества, такого масштаба, чтобы дети могли заниматься спортом. Мы вышли с предложением в Федерацию гандбола Беларуси, чтобы расшириться. Они пошли нам навстречу, уже сделан проект. Проект согласовывается в городских службах. Я думаю, что в ближайшее время будет решение по поводу строительства дополнительных залов.

В Доме гандбола во Фрунзенском районе появится дополнительный спортзал-7

Игорь Папруга, главный тренер гандбольного клуба «СКА-Минск»:
15-17 тренеров работают на благо клуба. Есть тренеры, которые когда-то тренировались у меня, будучи в училище олимпийского резерва. Митковец, Кострома Сергей. Хочется, чтобы были сильные команды, потому что мастерство даже у ребят маленьких растет при игре с равными соперниками.

В Доме гандбола во Фрунзенском районе появится дополнительный спортзал-10

Проект будет вынесен на общественное обсуждение с жителями столицы. Как будет выглядеть здание, можно увидеть в фойе администрации Фрунзенского района.

# Социальная инфраструктура # Андрей Крайнов # Игорь Папруга # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Протас провёл очередной матч в составе «Вашингтона»
06 октября 2022 12:45

Белорус Протас провёл очередной матч в составе «Вашингтона»

На ЧБ по хоккею третье поражение потерпела «Юность». Итоги матчей тура 5 октября
06 октября 2022 12:43

На ЧБ по хоккею третье поражение потерпела «Юность». Итоги матчей тура 5 октября

Григорий Зудилов и Игорь Бокий завоевали по две золотые медали на играх в Сочи
06 октября 2022 10:23

Григорий Зудилов и Игорь Бокий завоевали по две золотые медали на играх в Сочи