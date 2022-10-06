Белорусский тяжелоатлет обновил сразу два национальных достижения в категории до 20 лет

Новости Беларуси. Третий день Открытых республиканских соревнований на призы Белорусской федерации изобиловал рекордами. 6 октября наши ребята смогли обновить три наивысших достижения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Три национальных рекорда установили белорусские тяжелоатлеты.

Рекордсменом стал могилевчанин Андрей Фролов в весовой категории до 73 килограммов. Парень обновил сразу два национальных достижения в категории до 20 лет. Так, отныне ориентир для остальных в упражнении – толчок в 175 килограмм. А рекордная сумма составляет 319 килограмм. В этой же весовой категории, но среди 17-летних спортсменов, отличился Давид Корытич. Он стал рекордсменом в рывке. Была зафиксирована штанга весом 154 килограмма. «Уровень не хуже, чем любой мировой старт». В «Стайках» проходят сразу два турнира по тяжелой атлетике.

Олег Лобан, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:

У нас есть в штатном расписании и 17-летние, и 18-летние, и 19-летние. Это правильно, потому что расти полноценно можно практически только у нас. Это Тихонцов Евгений, это Зезюлин Эдуард, это Асаенок Петр, это Шаренков Сережа – все те, кто является лидерами команды, и те, за кем тянется наша молодежь.