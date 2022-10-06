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Белорусский тяжелоатлет обновил сразу два национальных достижения в категории до 20 лет

06 октября 2022 14:22
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Новости Беларуси. Третий день Открытых республиканских соревнований на призы Белорусской федерации изобиловал рекордами. 6 октября наши ребята смогли обновить три наивысших достижения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три национальных рекорда установили белорусские тяжелоатлеты.

Белорусский тяжелоатлет обновил сразу два национальных достижения в категории до 20 лет-1

Рекордсменом стал могилевчанин Андрей Фролов в весовой категории до 73 килограммов. Парень обновил сразу два национальных достижения в категории до 20 лет. Так, отныне ориентир для остальных в упражнении – толчок в 175 килограмм. А рекордная сумма составляет 319 килограмм. В этой же весовой категории, но среди 17-летних спортсменов, отличился Давид Корытич. Он стал рекордсменом в рывке. Была зафиксирована штанга весом 154 килограмма.

«Уровень не хуже, чем любой мировой старт». В «Стайках» проходят сразу два турнира по тяжелой атлетике.

Белорусский тяжелоатлет обновил сразу два национальных достижения в категории до 20 лет-4

Олег Лобан, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:
У нас есть в штатном расписании и 17-летние, и 18-летние, и 19-летние. Это правильно, потому что расти полноценно можно практически только у нас. Это Тихонцов Евгений, это Зезюлин Эдуард, это Асаенок Петр, это Шаренков Сережа – все те, кто является лидерами команды, и те, за кем тянется наша молодежь.

Белорусский тяжелоатлет обновил сразу два национальных достижения в категории до 20 лет-7

В турнире принимают участие и сильнейшие атлеты из России. Соревнования завершатся 8 октября.

# Тяжелая атлетика # Олег Лобан # Андрей Фролов # Давид Корытич # Евгений Тихонцов # Эдуард Зезюлин # Петр Асаенок # Сергей Шаренков # Фотофакт

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