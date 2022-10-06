Хоккей. «Брест» проиграл «Гомелю» в серии послематчевых буллитов

«Брест» второй раз за несколько дней принимал «Гомель». Напомним, 4 октября «рыси» забросили семь безответных шайб в ворота брестчан. В этот раз «зубры» намеревались взять реванш. И им это почти удалось. Гости открыли счет на 14-й минуте матча. На экваторе третьей двадцатиминутки хозяева сравняли. Однако в серии послематчевых буллитов «Гомель» был точнее. Итоговый счет – 1:2.

Результаты остальных матчей 6 октября следующие: «Динамо-Молодечно» выиграло «Могилев» 3:2, а «Лида» уступила «Неману» 1:2.