Встреча с блогерами-миллионниками, подарки и зрелищный хоккей. Почему стоит прийти на «Матч нового поколения» от «Динамо»?

«Отдела трендов» минского «Динамо» организовал большой Gameday, сообщили на официальном сайте хоккейного клуба. Долгожданное событие состоится уже в эту субботу, 19 ноября. Организаторы уверяют, что эту игру должен посетить каждый юный болельщик «Динамо» вместе с семьей и друзьями.

Сергей Сушко, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Когда мы запускали этот проект, то говорили, что неординарное видение и энергия юных креаторов привнесут много идей, и это позволит еще лучше коммуницировать с молодежной аудиторией. Так и получается. Самое главное, что дети получили площадку для творчества и интересного досуга, плюс они стали ближе к хоккею и приобщают к этой игре своих сверстников.

Каждого, кто посетит «Матч нового поколения», ждут конкурсы и подарки, танцевальные челленджи, тематические фотозоны, встреча с известными блогерами, ну и, конечно, зрелищный матч от «Динамо».