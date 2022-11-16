Горнолыжница Мария Шканова о Кубке России: «Русские спортсмены достаточно сильные, поэтому конкуренция будет»

Теперь Шканова настроена на свои пятые Олимпийские игры. Подготовка в новому сезону практически завершена. В Беларуси ведущая горнолыжница страны регулярно практиковалась на тренажере третьего поколения SkyTech, который максимально эффективно передает биомеханику спортсмена во время прохождения трассы. Уже в четверг, 17 ноября, Мария вместе со своим словенским тренером Еже Малушем вылетает на соревнования в Россию.

Мария Шканова, мастер спорта международного класса по горнолыжному спорту:

Сейчас мы улетаем в Россию, Мурманскую область. У нас там начинаются этапы Кубка России. Сначала два этапа будет в Мурманской области, потом мы летим на Урал. И перед Новым годом у нас еще один этап будет в Москве. Почти 1,5 месяца, до 26 декабря. Праздники здесь, небольшая передышка, плюс тоже здесь же потренируемся у нас. И опять на этапы Кубка России. Русские спортсмены достаточно сильные, поэтому конкуренция будет. И нам это поможет поддерживать нашу форму.