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Горнолыжница Мария Шканова о Кубке России: «Русские спортсмены достаточно сильные, поэтому конкуренция будет»

16 ноября 2022 20:11
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Новости Беларуси. Горнолыжница Мария Шканова в Беларуси железный № 1, равных ей нет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она принимала участие в четырех Олимпиадах, а на последней показала лучший результат в карьере.  

Горнолыжница Мария Шканова о Кубке России: «Русские спортсмены достаточно сильные, поэтому конкуренция будет»-1

Теперь Шканова настроена на свои пятые Олимпийские игры. Подготовка в новому сезону практически завершена. В Беларуси ведущая горнолыжница страны регулярно практиковалась на тренажере третьего поколения SkyTech, который максимально эффективно передает биомеханику спортсмена во время прохождения трассы. Уже в четверг, 17 ноября, Мария вместе со своим словенским тренером Еже Малушем вылетает на соревнования в Россию.  

Горнолыжница Мария Шканова о Кубке России: «Русские спортсмены достаточно сильные, поэтому конкуренция будет»-4

Мария Шканова, мастер спорта международного класса по горнолыжному спорту:  
Сейчас мы улетаем в Россию, Мурманскую область. У нас там начинаются этапы Кубка России. Сначала два этапа будет в Мурманской области, потом мы летим на Урал. И перед Новым годом у нас еще один этап будет в Москве. Почти 1,5 месяца, до 26 декабря. Праздники здесь, небольшая передышка, плюс тоже здесь же потренируемся у нас. И опять на этапы Кубка России. Русские спортсмены достаточно сильные, поэтому конкуренция будет. И нам это поможет поддерживать нашу форму.  

Горнолыжница Мария Шканова о Кубке России: «Русские спортсмены достаточно сильные, поэтому конкуренция будет»-7

Полную версию интервью с ведущей горнолыжницей Беларуси вы сможете увидеть в воскресенье, 20 ноября, в эфире программы «Спорттаймер» в 21:55.  

# Горнолыжный спорт # Мария Шканова # Фотофакт

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