«Шахтёр» обыграл «Лиду» в хоккейном чемпионате Беларуси. Итоги дуэлей 16 ноября

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею прошли очередные дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтер», который накануне отдал пальму первенства в турнирной таблице «Неману», принимал одного из аутсайдеров – «Лиду». Для дружин это уже четвертая встреча в этом сезоне, в каждой из них уверенную викторию праздновали «горняки». Итоговый счет – 5:3 в пользу «Шахтера».