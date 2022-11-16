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«Шахтёр» обыграл «Лиду» в хоккейном чемпионате Беларуси. Итоги дуэлей 16 ноября

16 ноября 2022 20:10
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею прошли очередные дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» обыграл «Лиду» в хоккейном чемпионате Беларуси. Итоги дуэлей 16 ноября-1

Солигорский «Шахтер», который накануне отдал пальму первенства в турнирной таблице «Неману», принимал одного из аутсайдеров – «Лиду». Для дружин это уже четвертая встреча в этом сезоне, в каждой из них уверенную викторию праздновали «горняки». Итоговый счет – 5:3 в пользу «Шахтера».

16 ноября сыграли еще два поединка. «Гомель» – «Юность» со счетом 5:3 и «Могилев» – «Витебск» с результатом 1:2.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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