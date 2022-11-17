Беларусь лишили членства в Международном паралимпийском комитете

Новости Беларуси. «Спорт вне политики» больше не принцип. И новость, которая пришла из Берлина, в очередной раз это подтверждает. Вопреки здравому смыслу и всем нормам морали Международный паралимпийский комитет вслед за Россией лишил членства Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее. «За» проголосовали 54 участника конференции, «против» – 45, 18 делегатов воздержались. По мнению МПК, Национальный паралимпийский комитет Беларуси не способен выполнять обязательства в соответствии с Уставом международной структуры. Это и называется официальной причиной. Шансы оспорить решение практически сводятся к нулю. Обжаловать его можно только в Генассамблее МПК в 2023 году.