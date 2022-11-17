Прямой эфир

Беларусь лишили членства в Международном паралимпийском комитете

17 ноября 2022 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Спорт вне политики» больше не принцип. И новость, которая пришла из Берлина, в очередной раз это подтверждает. Вопреки здравому смыслу и всем нормам морали Международный паралимпийский комитет вслед за Россией лишил членства Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь лишили членства в Международном паралимпийском комитете-1

Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее. «За» проголосовали 54 участника конференции, «против» – 45, 18 делегатов воздержались. По мнению МПК, Национальный паралимпийский комитет Беларуси не способен выполнять обязательства в соответствии с Уставом международной структуры. Это и называется официальной причиной. Шансы оспорить решение практически сводятся к нулю. Обжаловать его можно только в Генассамблее МПК в 2023 году.

# Белорусские спортсмены # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Горнолыжница Мария Шканова о Кубке России: «Русские спортсмены достаточно сильные, поэтому конкуренция будет»
16 ноября 2022 20:11

Горнолыжница Мария Шканова о Кубке России: «Русские спортсмены достаточно сильные, поэтому конкуренция будет»

«Шахтёр» обыграл «Лиду» в хоккейном чемпионате Беларуси. Итоги дуэлей 16 ноября
16 ноября 2022 20:10

«Шахтёр» обыграл «Лиду» в хоккейном чемпионате Беларуси. Итоги дуэлей 16 ноября

Футбол Беларуси. «Макслайн» и «Арсенал» сыграли первый стыковой матч
16 ноября 2022 19:59

Футбол Беларуси. «Макслайн» и «Арсенал» сыграли первый стыковой матч