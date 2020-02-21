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«Отсутствие снега, маленькая короткая зима». Что говорят участники о соревнованиях «Снежный снайпер»

21 февраля 2020 20:36
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Новости Беларуси. Республиканские соревнования по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер» подходят к своей завершающей стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

«Отсутствие снега, маленькая короткая зима». Что говорят участники о соревнованиях «Снежный снайпер»-1

21 февраля юные спортсмены из Минской области показывали свое мастерство на лыжной трассе недалеко от столицы. Несмотря на теплую погоду, недостатка в снеге нет.   

А плюсовая температура только способствует хорошему настроению. Но в таких условиях готовить детей трудно, все-таки в регионах искусственного снега нет. Тем не менее, это не мешает готовить будущих чемпионов.

«Отсутствие снега, маленькая короткая зима». Что говорят участники о соревнованиях «Снежный снайпер»-4

Юрий Кузьмич, тренер команды Вилейского района:
Готовить тяжеловато: отсутствие снега, маленькая короткая зима. Но работаем, подготовка физическая, на лыжероллерах готовимся в весенне-летне-осенний период. Пытаемся выезжать на снег, где есть трассы, работаем по стрелковой подготовке.   

«Отсутствие снега, маленькая короткая зима». Что говорят участники о соревнованиях «Снежный снайпер»-7



Егор Руткевич, участник соревнований:
Соперники очень сильные, трасса очень сложная, очень много горок. С хорошим настроением, впечатления тоже хорошие. Очень понравилось.

«Отсутствие снега, маленькая короткая зима». Что говорят участники о соревнованиях «Снежный снайпер»-9



На следующем этапе лучшие команды продолжат борьбу за призы соревнований.

# Биатлон # Егор Руткевич # Юрий Кузьмич # Фотофакт

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