«Отсутствие снега, маленькая короткая зима». Что говорят участники о соревнованиях «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. Республиканские соревнования по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер» подходят к своей завершающей стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Республиканские соревнования по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер» подходят к своей завершающей стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
21 февраля юные спортсмены из Минской области показывали свое мастерство на лыжной трассе недалеко от столицы. Несмотря на теплую погоду, недостатка в снеге нет.
А плюсовая температура только способствует хорошему настроению. Но в таких условиях готовить детей трудно, все-таки в регионах искусственного снега нет. Тем не менее, это не мешает готовить будущих чемпионов.
Юрий Кузьмич, тренер команды Вилейского района:
Готовить тяжеловато: отсутствие снега, маленькая короткая зима. Но работаем, подготовка физическая, на лыжероллерах готовимся в весенне-летне-осенний период. Пытаемся выезжать на снег, где есть трассы, работаем по стрелковой подготовке.
Егор Руткевич, участник соревнований:
Соперники очень сильные, трасса очень сложная, очень много горок. С хорошим настроением, впечатления тоже хорошие. Очень понравилось.
На следующем этапе лучшие команды продолжат борьбу за призы соревнований.