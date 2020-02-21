«Отсутствие снега, маленькая короткая зима». Что говорят участники о соревнованиях «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. Республиканские соревнования по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер» подходят к своей завершающей стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 февраля юные спортсмены из Минской области показывали свое мастерство на лыжной трассе недалеко от столицы. Несмотря на теплую погоду, недостатка в снеге нет.

А плюсовая температура только способствует хорошему настроению. Но в таких условиях готовить детей трудно, все-таки в регионах искусственного снега нет. Тем не менее, это не мешает готовить будущих чемпионов.