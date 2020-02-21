«Она проходит курс лечения». Кого из белорусок не увидим на этапе Кубка мира по фристайлу?
Навіны Беларусі. Менш за суткі застаецца да чарговага этапа Кубка свету па фрыстайле. Ён пройдзе ў Раўбічах, паведамілі ў праграме СТВ-Спорт.
На жаль, лідары беларускай каманды па прычыне траўм не змогуць дапамагчы зборнай. Шмат пытанняў да стану здароўя Аляксандры Раманоўскай.
Мікалай Казека, галоўны трэнер зборнай Беларусі па фрыстайле:
Операции никакой не предвидится, у нее растянута боковая связка коленного сустава. Она проходит курс лечения. Будем надеяться, что оперативного вмешательства не потребуется.
Таксама не ўбачым і Ганну Гуськову. Дзяўчына заваявала золата на мінулым этапе Кубка свету ў Маскве і ўжо рыхтавалася да спаборніцтваў у Раўбічах, але з-за старога пашкоджання спартсменку вырашылі паберагчы. Тым не меньш, нягледзячы на адсутнасць беларускіх зорак, усіх заўзятараў чакаюць на трыбунах, каб падтрымаць родную каманду. Тым больш, што спаборніцтвы будуць няпростыя – на вуліцы цёплае надвор’е, сіноптыкі нават прагназуюць дождж.
Аляксандр Грэбнеў, генеральны сакратар Беларускага лыжнага саюза:
Для нас очень важно, особенно учитывая достижения белорусских фристайлистов на международной арене, учитывая опыт Беларуси в проведении таких мероприятий, то, как мы можем их проводить и то, какой отклик это получает в других странах. Ведь к нам приезжают не только посоревноваться, но и перенять опыт. Несмотря на погодные условия этого зимнего сезона, нам удалось подготовить площадку и создать все условия для участников на самом высоком уровне.
Нагадаем, у спаборніцтвах прыме ўдзел каля 70 спартсменаў з 9 краін свету. Палюбавацца прыгожымі скачкамі 22 і 23 лютага можа кожны жадаючы – уваход вольны.