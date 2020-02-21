«Она проходит курс лечения». Кого из белорусок не увидим на этапе Кубка мира по фристайлу?

Мікалай Казека, галоўны трэнер зборнай Беларусі па фрыстайле: Операции никакой не предвидится, у нее растянута боковая связка коленного сустава. Она проходит курс лечения. Будем надеяться, что оперативного вмешательства не потребуется.

Аляксандр Грэбнеў, генеральны сакратар Беларускага лыжнага саюза:

Для нас очень важно, особенно учитывая достижения белорусских фристайлистов на международной арене, учитывая опыт Беларуси в проведении таких мероприятий, то, как мы можем их проводить и то, какой отклик это получает в других странах. Ведь к нам приезжают не только посоревноваться, но и перенять опыт. Несмотря на погодные условия этого зимнего сезона, нам удалось подготовить площадку и создать все условия для участников на самом высоком уровне.