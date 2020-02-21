Прямой эфир

«Она проходит курс лечения». Кого из белорусок не увидим на этапе Кубка мира по фристайлу?

21 февраля 2020 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Менш за суткі застаецца да чарговага этапа Кубка свету па фрыстайле. Ён пройдзе ў Раўбічах, паведамілі ў праграме СТВ-Спорт.    

На жаль, лідары беларускай каманды па прычыне траўм не змогуць дапамагчы зборнай. Шмат пытанняў да стану здароўя Аляксандры Раманоўскай.   

«Она проходит курс лечения». Кого из белорусок не увидим на этапе Кубка мира по фристайлу?-1

Мікалай Казека, галоўны трэнер зборнай Беларусі па фрыстайле:  
Операции никакой не предвидится, у нее растянута боковая связка коленного сустава. Она проходит курс лечения. Будем надеяться, что оперативного вмешательства не потребуется.   

«Она проходит курс лечения». Кого из белорусок не увидим на этапе Кубка мира по фристайлу?-4

Таксама не ўбачым і Ганну Гуськову. Дзяўчына заваявала золата на мінулым этапе Кубка свету ў Маскве і ўжо рыхтавалася да спаборніцтваў у Раўбічах, але з-за старога пашкоджання спартсменку вырашылі паберагчы. Тым не меньш, нягледзячы на адсутнасць беларускіх зорак, усіх заўзятараў чакаюць на трыбунах, каб падтрымаць родную каманду. Тым больш, што спаборніцтвы будуць няпростыя – на вуліцы цёплае надвор’е, сіноптыкі нават прагназуюць дождж.   

«Она проходит курс лечения». Кого из белорусок не увидим на этапе Кубка мира по фристайлу?-7

Аляксандр Грэбнеў, генеральны сакратар Беларускага лыжнага саюза:
Для нас очень важно, особенно учитывая достижения белорусских фристайлистов на международной арене, учитывая опыт Беларуси в проведении таких мероприятий, то, как мы можем их проводить и то, какой отклик это получает в других странах. Ведь к нам приезжают не только посоревноваться, но и перенять опыт. Несмотря на погодные условия этого зимнего сезона, нам удалось подготовить площадку и создать все условия для участников на самом высоком уровне.

«Она проходит курс лечения». Кого из белорусок не увидим на этапе Кубка мира по фристайлу?-10

Нагадаем, у спаборніцтвах прыме ўдзел каля 70 спартсменаў з 9 краін свету. Палюбавацца прыгожымі скачкамі 22 і 23 лютага можа кожны жадаючы – уваход вольны.

# Кубок мира по фристайлу # Николай Козеко # Александра Романовская # Анна Гуськова # Александр Гребнев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мінчанка» саступіла французскаму клубу «Валеро»ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ
21 февраля 2020 14:34

«Мінчанка» саступіла французскаму клубу «Валеро»ў першым матчы чвэрцьфіналу Кубка ЕКВ

5 эффективных упражнений для утренней зарядки
21 февраля 2020 09:50

5 эффективных упражнений для утренней зарядки

«Мы справиться не смогли». В домашнем матче «Минчанка» уступила «Волеро Ле-Канне»
20 февраля 2020 21:35

«Мы справиться не смогли». В домашнем матче «Минчанка» уступила «Волеро Ле-Канне»