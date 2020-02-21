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Пропустили 8 шайб. Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в рамках чемпионата КХЛ

21 февраля 2020 20:16
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» одержало очередное поражение в игре чемпионата КХЛ,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Пропустили 8 шайб. Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в рамках чемпионата КХЛ-1

В Москве белорусский клуб встречался с лидером турнира – ЦСКА. После первого периода счет был равным – 0:0. А вот потом шайбы буквально посыпались в ворота минчан.   

Пропустили 8 шайб. Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в рамках чемпионата КХЛ-4

Хозяева три раза забросили во второй трети игры, и пять раз в третьей. Минчане сумели лишь провести шайбу престижа. Она на счету Грецкого. 1:8. Это четвертое подряд поражение «Динамо» в чемпионате.   

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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