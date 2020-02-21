Пропустили 8 шайб. Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в рамках чемпионата КХЛ

В Москве белорусский клуб встречался с лидером турнира – ЦСКА. После первого периода счет был равным – 0:0. А вот потом шайбы буквально посыпались в ворота минчан.

Хозяева три раза забросили во второй трети игры, и пять раз в третьей. Минчане сумели лишь провести шайбу престижа. Она на счету Грецкого. 1:8. Это четвертое подряд поражение «Динамо» в чемпионате.